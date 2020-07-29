США та РФ почали перемовини щодо контролю над ядерним озброєнням

У Відні почались триденні американо-російські перемовини щодо контролю над ядерним озброєнням.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Перший раунд перемовин відбувся у минулому місяці. Тоді сторони обговорили чинну угоду СНВ-ІІІ ( Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь).

Вказана угода обмежує кількість розвернутих ядерних боєголовок великої дальності та кількість їх носіїв на озброєнні кожної країни.

Сторони перемовин очікують замінити договір СНВ новою угодою, оскільки термін першого спливає у лютому.