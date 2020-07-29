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США и РФ начали переговоры по контролю над ядерным вооружением

Среда, 29 июля 2020, 06:31
США и РФ начали переговоры по контролю над ядерным вооружением

В Вене начались трехдневные американо-российские переговоры по контролю над ядерным вооружением.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце. Тогда стороны обсудили действующее соглашение СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Указанное соглашение ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей на вооружении каждой страны.

Стороны переговоров ожидают заменить договор СНВ новым соглашением, поскольку срок первого истекает в феврале.

Украинская правда

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Темы: РосcияСШАядерное оружие
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