США и РФ начали переговоры по контролю над ядерным вооружением

В Вене начались трехдневные американо-российские переговоры по контролю над ядерным вооружением.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце. Тогда стороны обсудили действующее соглашение СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Указанное соглашение ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей на вооружении каждой страны.

Стороны переговоров ожидают заменить договор СНВ новым соглашением, поскольку срок первого истекает в феврале.