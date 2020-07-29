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Росія використовує англомовні сайти для поширення фейків про COVID-19 – AP

Середа, 29 липня 2020, 08:35

Російські розвідслужби використовують щонайменше три англомовні сайти для поширення дезінформації, пов’язаної з пандемією коронавірусу, заявили анонімно американські чиновники.

Джерело: агентство Associated Press із посиланням на чиновників США, "Радіо Свобода"

Деталі: На сайтах InfoRos.ru, Infobrics.org і OneWorld.press між кінцем травня і початком липня було опубліковано понад 150 статей, у яких пропагуються конспірологічні теорії, зокрема, китайські твердження про те, що коронавірус створили як біологічну зброю в американській військовій лабораторії, і з’являються коментарі про те, як російське медичне обладнання, доставлене в США, сприяє поліпшенню відносин двох країн.

На думку американських урядовців, РФ намагається підірвати зусилля США з подолання коронакризи перед виборами президента Сполучених Штатів. Крім коронавірусу, увага зосереджена й на американських новинах, глобальній політиці та актуальних історіях.

Посадовці говорили на умовах анонімності, бо не мають повноважень виступати публічно. Вони заявили, що вирішили зараз попередити про чіткий зв’язок між згаданими сайтами і російською розвідкою.

AP назвало імена Дениса Тюріна і Олександра Старунського як організаторів публікацій. За повідомленням, вони очолювали агентство InfoRos і раніше служили в Головному розвідувальному управління РФ (ГРУ). Підрозділ, де вони працювали, спеціалізується на військовій психологічній розвідці, і вони зберегли там контакти, повідомляє видання.

Сайт InfoRos.ru належить російському уряду, два інші сайти формально є незалежними інформаційними порталами.

Відповідно до джерел газети New York Times в американських спецслужбах, ФБР розслідує зв’язки ще одного інтернет-видання Strategic Culture Foundation зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

У травні на його сайті з’явилася різко негативна стаття про Евелін Фаркас, яка працювала в адміністрації Барака Обами і відома своїми критичними висловлюваннями на адресу Кремля. У червні Фаркас програла на первинних виборах Демократичної партії в боротьбі за місце в Конгресі.

Сайт OneWorld.press заперечив звинувачення в тому, що він пов’язаний з російською розвідкою.

Теми: РосіяпропагандаСША


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