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Российская разведка через англоязычные сайты распространяет фейки о COVID-19 – СМИ

Среда, 29 июля 2020, 08:35
Российская разведка через англоязычные сайты распространяет фейки о COVID-19 – СМИ
Старунский и Тюрин

Российские разведслужбы используют по меньшей мере три англоязычных сайта для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, заявили анонимно американские чиновники.

Источник: агентство "Associated Press" со ссылкой на чиновников США,  "New York Times", "Радио Свобода"

Детали: На сайтах InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press между концом мая и началом июля было опубликовано более 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждение о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие в американской военной лаборатории, и появляются комментарии о том, как российское медицинское оборудование, доставленное в США, способствует улучшению отношений двух стран.

По мнению американских чиновников, РФ пытается подорвать усилия США по преодолению коронакризиса перед выборами президента Соединенных Штатов. Кроме коронавируса, внимание сосредоточено и на американских новостях, глобальной политике и актуальных историях.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не имеют полномочий выступать публично. Они заявили, что решили сейчас предупредить о четкой связи между упомянутыми сайтами и российской разведкой.

AP назвало имена Дениса Тюрина и Александра Старунского как организаторов публикаций. Согласно сообщению, они возглавляли агентство InfoRos и раньше служили в Главном разведывательном управления РФ (ГРУ). Подразделение, где они работали, специализируется на военной психологической разведке, и они сохранили там контакты, сообщает издание.

Сайт InfoRos.ru принадлежит российскому правительству, два другие сайта формально являются независимыми информационными порталами.

Сайт OneWorld.press опроверг обвинения в том, что он связан с российской разведкой.

Согласно источникам газеты "New York Times" в американских спецслужбах, ФБР расследует связи еще одного интернет-издания Strategic Culture Foundation со Службой внешней разведки России.

В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, которая работала в администрации Барака Обамы и известна своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.

Фаркас считает, что россияне с 2016 года продолжают повторять попытки повлиять на выборы в США.

Темы: РосcияпропагандаСША
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