Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епідемія набирає оберти: в Україні знову понад тисячу нових випадків COVID

Середа, 29 липня 2020, 08:53
Епідемія набирає оберти: в Україні знову понад тисячу нових випадків COVID

За добу 28 липня COVID-19 в Україні діагностували 1 022 людям, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області (149), Києві (132) та в Івано-Франківській області (118).

Летальних випадків: по 4 – у Львівській області та на Закарпатті (де 68 нових випадків), по 2 – у Києві, Харківській (78 нових випадків) та Вінницькій (33 нових випадки) областях, по 1 – в Івано-Франківській, Чернівецькій (59 нових випадків), Житомирській (20 нових), Черкаській (4 нових), Полтавській (13 нових випадків за добу) областях.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 67 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 650 – летальні, 37 394 – успішно одужали. Станом на 29 липня хворіють 28 553 особи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу розповів, що з 1 022 нових хворих – 59 діти, а 74 – медпрацівники. Загалом за час спостережень захворіли 4 771 дитина і 8 509 медпрацівників.

За останню добу було госпіталізовано 230 осіб.

У вівторок було зроблено 31 201 тест, із них 14 939 методом ПЛР і 16 262 методом ІФА.  

Пряма мова Степанова: "Ви бачите цифри щодо захворюваності, вони достатньо високі. Тисяча людей за добу – це дуже багато. Також достатньо велика кількість людей, які госпіталізуються… Не нехтуйте рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я".

 
РНБОУ

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: