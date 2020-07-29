Епідемія набирає оберти: в Україні знову понад тисячу нових випадків COVID

За добу 28 липня COVID-19 в Україні діагностували 1 022 людям, 21 хворий помер, а 650 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області (149), Києві (132) та в Івано-Франківській області (118).

Летальних випадків: по 4 – у Львівській області та на Закарпатті (де 68 нових випадків), по 2 – у Києві, Харківській (78 нових випадків) та Вінницькій (33 нових випадки) областях, по 1 – в Івано-Франківській, Чернівецькій (59 нових випадків), Житомирській (20 нових), Черкаській (4 нових), Полтавській (13 нових випадків за добу) областях.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 67 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 650 – летальні, 37 394 – успішно одужали. Станом на 29 липня хворіють 28 553 особи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу розповів, що з 1 022 нових хворих – 59 діти, а 74 – медпрацівники. Загалом за час спостережень захворіли 4 771 дитина і 8 509 медпрацівників.

За останню добу було госпіталізовано 230 осіб.

У вівторок було зроблено 31 201 тест, із них 14 939 методом ПЛР і 16 262 методом ІФА.

Пряма мова Степанова: "Ви бачите цифри щодо захворюваності, вони достатньо високі. Тисяча людей за добу – це дуже багато. Також достатньо велика кількість людей, які госпіталізуються… Не нехтуйте рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я".

РНБОУ

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