Эпидемия набирает обороты: в Украине снова более тысячи новых случаев COVID

За сутки 28 июля COVID-19 в Украине диагностировали 1022 людям, 21 больной умер, а 650 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области (149), Киеве (132) и в Ивано-Франковской области (118).

Летальных случаев: по 4 – во Львовской области и на Закарпатье (где 68 новых случаев), по 2 – в Киеве, Харьковской (78 новых случаев) и Винницкой (33 новых случая) областях, по 1 – в Ивано-Франковской, Черновицкой (59 новых случаев), Житомирской (20 новых), Черкасской (4 новых), Полтавской (13 новых случаев за сутки) областях.

Всего за время пандемии в Украине было установлено 67 597 случаев коронавирусной болезни, из них 1650 – летальные, 37 394 – успешно выздоровели. По состоянию на 29 июля болеют 28 553 человека.