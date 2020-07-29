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Эпидемия набирает обороты: в Украине снова более тысячи новых случаев COVID

Среда, 29 июля 2020, 08:53
Эпидемия набирает обороты: в Украине снова более тысячи новых случаев COVID

За сутки 28 июля COVID-19 в Украине диагностировали 1022 людям, 21 больной умер, а 650 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области (149), Киеве (132) и в Ивано-Франковской области (118).

Летальных случаев: по 4 – во Львовской области и на Закарпатье (где 68 новых случаев), по 2 – в Киеве, Харьковской (78 новых случаев) и Винницкой (33 новых случая) областях, по 1 – в Ивано-Франковской, Черновицкой (59 новых случаев), Житомирской (20 новых), Черкасской (4 новых), Полтавской (13 новых случаев за сутки) областях.

Всего за время пандемии в Украине было установлено 67 597 случаев коронавирусной болезни, из них 1650 – летальные, 37 394 – успешно выздоровели. По состоянию на 29 июля болеют 28 553 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, что из 1 022 новых больных – 59 детей, а 74 – медработники. Всего за время наблюдений заболели 4 771 ребенок и 8 509 медработников.

За последние сутки были госпитализированы 230 человек.

Во вторник был сделан 31 201 тест, из них 14 939 методом ПЦР и 16 262 методом ИФА.

Прямая речь Степанова: "Вы видите цифры по заболеваемости, они достаточно высоки. Тысяча человек за сутки – это очень много. Также достаточно большое количество людей, которые госпитализируются... Не пренебрегайте рекомендациями Министерства здравоохранения".

 
СНБОУ

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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