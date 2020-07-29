Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мандрівники вдаються до підкупу, бо не готуються до подорожей – прикордонники

Середа, 29 липня 2020, 10:58
Мандрівники вдаються до підкупу, бо не готуються до подорожей – прикордонники

Прикордонники не дозволили перетнути кордон кільком громадянам України та іноземцям, які через непідготовленість до поїздки, пропонували службовцям ДПСУ хабарі. 

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "У пункті пропуску "Нові Яриловичі" громадянка Білорусі запропонувала прикордоннику 100 доларів неправомірної вигоди за пропуск її в Україну без завантаження мобільного додатку "Дій вдома" та медичного страхового полісу.

Через відсутність медичної страховки пропонували 50 євро хабаря і в пункті пропуску "Тиса".

3 000 російських рублів спробували "прилаштувати" троє наших земляків повертаючись з ТОТУ через КПВВ "Чонгар", аби не встановлювати додаток "Дій вдома"

А  у "Сеньківці", виїжджаючи до Росії, наша краянка за безперешкодний пропуск її батька за недійсним паспортом запропонувала охоронцям кордону 3 000 російських рублів неправомірної вигоди".

Деталі: Відзначається, що за цими фактами прикордонники направили до поліції повідомлення про виявлення ознак злочинів ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

У ДПСУ закликали вчасно та правильно оформляти документи, аби не зіпсувати собі подорож.

Так, перевірити правила перетину держкордону, зокрема під час карантину можна тут і тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службакордонхабаркарантинтуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Прикордонна служба
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: