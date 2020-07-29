Мандрівники вдаються до підкупу, бо не готуються до подорожей – прикордонники

Прикордонники не дозволили перетнути кордон кільком громадянам України та іноземцям, які через непідготовленість до поїздки, пропонували службовцям ДПСУ хабарі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "У пункті пропуску "Нові Яриловичі" громадянка Білорусі запропонувала прикордоннику 100 доларів неправомірної вигоди за пропуск її в Україну без завантаження мобільного додатку "Дій вдома" та медичного страхового полісу.

Через відсутність медичної страховки пропонували 50 євро хабаря і в пункті пропуску "Тиса".

3 000 російських рублів спробували "прилаштувати" троє наших земляків повертаючись з ТОТУ через КПВВ "Чонгар", аби не встановлювати додаток "Дій вдома"

А у "Сеньківці", виїжджаючи до Росії, наша краянка за безперешкодний пропуск її батька за недійсним паспортом запропонувала охоронцям кордону 3 000 російських рублів неправомірної вигоди".

Деталі: Відзначається, що за цими фактами прикордонники направили до поліції повідомлення про виявлення ознак злочинів ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

У ДПСУ закликали вчасно та правильно оформляти документи, аби не зіпсувати собі подорож.

Так, перевірити правила перетину держкордону, зокрема під час карантину можна тут і тут.