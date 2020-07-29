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Путешественники прибегают к подкупу, потому что не готовятся к путешествиям – пограничники

Среда, 29 июля 2020, 10:58

Пограничники не позволили пересечь границу нескольким гражданам Украины и иностранцам, которые из-за неподготовленности к поездке, предлагали служащим ГПСУ взятки.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В пункте пропуска "Новые Яриловичи" гражданка Беларуси предложила пограничнику 100 долларов неправомерной выгоды за пропуск ее в Украину без загрузки мобильного приложения "Действуй дома" и медицинского страхового полиса.

Из-за отсутствия медицинской страховки предлагали 50 евро взятки и в пункте пропуска "Тиса".

3000 российских рублей попытались "пристроить" трое наших земляков возвращаясь из ВОТУ через КПВВ "Чонгар", чтобы не устанавливать приложение "Действуй дома"

А в "Сеньковке", выезжая в Россию, наша землячка за беспрепятственный пропуск ее отца по недействительному паспорту предложила охранникам границы 3000 российских рублей неправомерной выгоды".

Детали: Отмечается, что по этим фактам пограничники направили в полицию сообщение об обнаружении признаков преступлений ст.369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

В ГПСУ призвали своевременно и правильно оформлять документы, чтобы не испортить себе путешествие.

Так, проверить правила пересечения госграницы, в частности во время карантина можно здесь и здесь.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницавзяткакарантинтуризм


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