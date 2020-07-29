У Києві перейменували вулицю Російську

Вулицю Російську в Дарницькому районі столиці перейменували на вулицю Юрія Литвинського, а нову вулицю у Святошинському районі назвали на честь Олеся Бердника.

Джерело: сайт Київради

Дослівно: "На пленарному засіданні Київської міської ради депутати перейменували вулицю Російську в Дарницькому районі. Тепер вона носитиме ім’я бійця Національної гвардії України Юрія Литвинського".

Деталі: Литвинський – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Нацгвардії, який брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ і загинув від кулі російського снайпера.

Зазначається, що ідею перейменування вулиці під час громадського обговорення підтримали 94% з 659 осіб, які долучилися до голосування.

Також Київрада присвоїла ім’я видатного українського письменника Олеся Бердника новій вулиці у Святошинському районі. Таку ідею підтримали 96% осіб, які взяли участь в голосуванні.

Бердник – письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, футуролог, художник, композитор. Член-засновник Української Гельсінської групи, політв’язень радянських таборів та провідник гуманістичного об’єднання "Українська духовна республіка".