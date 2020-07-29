В Киеве переименовали улицу Российскую

Улицу Российскую в Дарницком районе столицы переименовали на улицу Юрия Литвинского, а новую улицу в Святошинском районе назвали в честь Олеся Бердника.

Источник: сайт Киевсовета

Дословно: "На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского".

Детали: Литвинский – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения "Донбасс" Нацгвардии, который участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск и погиб от пули российского снайпера.

Отмечается, что идею переименования улицы во время общественного обсуждения поддержали 94% из 659 человек, которые участвовали в голосовании.

Также Киевсовет присвоил имя выдающегося украинского писателя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Такую идею поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

Бердник – писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей и проводник гуманистического объединения "Украинская духовная республика".