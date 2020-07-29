Під Радою провалився асфальт
На дорозі біля Верховної Ради обвалився асфальт, бо під проїжджою частиною стався прорив трубопроводу.
Джерело: Facebook-сторінка КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор"
Дослівно: "Працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20.
В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття".
Деталі: Обвал трапився на вул. Михайла Грушевського ріг вул. Шовковична, напроти будівлі українського парламенту.
Комунальники відзначили, що у Києві не минає і дня, щоб у тому чи іншому районі не відбулася аварія через зношеність інженерних мереж .
Наразі, балансоутримувач інженерних мереж повідомлений та плануються ремонтні роботи з ліквідації даної ситуації.