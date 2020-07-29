На дорозі біля Верховної Ради обвалився асфальт, бо під проїжджою частиною стався прорив трубопроводу.

Джерело: Facebook-сторінка КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор"

Дослівно: "Працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20.

В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття".

Деталі: Обвал трапився на вул. Михайла Грушевського ріг вул. Шовковична, напроти будівлі українського парламенту.

Комунальники відзначили, що у Києві не минає і дня, щоб у тому чи іншому районі не відбулася аварія через зношеність інженерних мереж .

Наразі, балансоутримувач інженерних мереж повідомлений та плануються ремонтні роботи з ліквідації даної ситуації.