На дороге возле Верховной Рады обвалился асфальт, потому что под проезжей частью произошел прорыв трубопровода.

Источник: Facebook-страница КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Дословно: "Работниками КП" ДЭУ Печерского района "коммунальной корпорации" Киевавтодор "было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20.

В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия".

Детали: Обвал случился на ул.Михаила Грушевского угол ул.Шелковичная, напротив здания украинского парламента.

Коммунальщики отметили, что в Киеве не проходит и дня, чтобы в том или ином районе не произошла авария из-за изношенности инженерных сетей.

Сейчас балансодержателя инженерных сетей поставили в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.