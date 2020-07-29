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Возле Рады провалился асфальт

Среда, 29 июля 2020, 11:40
Возле Рады провалился асфальт

На дороге возле Верховной Рады обвалился асфальт, потому что под проезжей частью произошел прорыв трубопровода.

Источник: Facebook-страница КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Дословно: "Работниками КП" ДЭУ Печерского района "коммунальной корпорации" Киевавтодор "было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20.

В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия".

Детали: Обвал случился на ул.Михаила Грушевского угол ул.Шелковичная, напротив здания украинского парламента.

 

Коммунальщики отметили, что в Киеве не проходит и дня, чтобы в том или ином районе не произошла авария из-за изношенности инженерных сетей.

Сейчас балансодержателя инженерных сетей поставили в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

 
 

Украинская правда
Темы: Верховная РададорогиКиев
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