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Європа відправить астронавта в космос без російської місії вперше з 2011 року

Середа, 29 липня 2020, 11:42
Фото novy.tv

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) вперше з 2011 року полетить у космос не з російською місією, а на борту ракети SpaceX.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Запуск ракети SpaceX на Міжнародну космічну станцію запланований навесні 2021 року.

Французький астронавт Тома Песке був оголошений одним з членів екіпажу з чотирьох осіб. Це буде друга повноцінна місія американської космічної компанії SpaceX, заснованої засновником Tesla Ілона Маском.

Космонавт ЕSА відправиться на МКС разом з астронавтами NASA Шейном Кімбро і Меган Макартур, а також японцем Акіхіко Хошіде на шість місяців перебування на орбіті. До них приєднаються ще три космонавти, які прибудуть на російській ракеті "Союз".

"Я дуже радий бути першим європейцем, який полетить на новому поколінні американських космічних кораблів з екіпажем", - сказав Песке.

Компанія Маска успішно запустила двох астронавтів NASA в кінці травня, ознаменувавши перший випадок, коли США змогли самостійно отримати доступ до космосу з моменту виходу з програми космічних човників у 2011 році.

За цим демонстраційним польотом піде перша офіційна місія на початку вересня, коли ще чотири астронавти попрямують до МКС. SpaceX уклав контракт на шість запусків з екіпажами в рамках угоди вартістю $2,6 мільярда.

Теми: космосЄвропа


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