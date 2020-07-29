Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Европа отправит астронавта в космос без российской миссии впервые с 2011 года

Среда, 29 июля 2020, 11:42
Фото novy.tv

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) впервые с 2011 года отправится в космос не с российской миссией, а на борту ракеты SpaceX.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию ​​запланирован весной 2021 года.

Французский астронавт Тома Песке был объявлен одним из членов экипажа из четырех человек. Это будет вторая полноценная миссия американской космической компании SpaceX, основанной учредителем Tesla Илоном Маском.

Астронавт ЕSА отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также японцем Акихико Хошиде на шесть месяцев пребывания на орбите. К ним присоединятся еще три космонавта, которые прибудут на российской ракете "Союз".

"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", - сказал Песке.

Компания Маска успешно запустила двух астронавтов NASA в конце мая, ознаменовав первый случай, когда США смогли самостоятельно получить доступ в космос с момента выхода из программы космических челноков в 2011 году.

За этим демонстрационным полетом последует первая официальная миссия в начале сентября, когда еще четыре астронавта отправятся на МКС. SpaceX заключила контракт на шесть запусков с экипажами в рамках сделки стоимостью $2,6 млрд.

Темы: космосЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ

фотоСиловики поймали двух мужчин, которые закладывали взрывчатку в Киеве. Требовали биткоины

Украина с 1 августа будет по-новому делить страны на "красную" и "зеленую" зоны

Эпидемия набирает обороты: в Украине снова более тысячи новых случаев COVID

СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"

Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия

Все новости...
космос
Британия и США обвинили РФ в использовании оружия, угрожающего спутникам
Китай запустил первую миссию на Марс
SpaceX осуществила 13-ый запуск ракеты в этом году
Последние новости
12:22
Франция пригрозила Польше последствиями из-за выхода из Стамбульской конвенции
12:18
Мужчина на Полтавщине получил 17 тысяч штрафа, потому что зашел в супермаркет без маски
12:11
За сутки в Киеве прибавилось 132 больных коронавирусом, среди них трое медиков
12:07
Зеленский: Мы сделаем все для перемирия, а та сторона зависит от России
12:05
фотоПолиция задержала преступную группу, которая взрывала банкоматы
11:46
Курс валют на 29 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:42
Европа отправит астронавта в космос без российской миссии впервые с 2011 года
11:42
Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ
11:40
фотоВозле Рады провалился асфальт
11:36
В Киеве переименовали улицу Российскую
Все новости...