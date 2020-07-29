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За добу в Києві додалося 132 хворих на коронавірус, серед них троє медиків

Середа, 29 липня 2020, 12:11
За добу в Києві додалося 132 хворих на коронавірус, серед них троє медиків

За минулу добу на коронавірус захворіли ще 132 жителя Києва, дві людини померли, 47 пацієнтів одужали.

Джрело: мер Києва Віталій Кличко на пресконференції 29 липня

Пряма мова: "Іще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 54 жінки віком від 22 до 77 років та 6 дівчаток – від 5 до 17 років. 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв іІ шестеро хлопчиків від одного року до 17. Захворіли і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 29  пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі столиці – 22. У Дарницькому – 19 та в Солом"янському районі – 16 випадків.

 

За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва.

За словами Кличка, в столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус  у стаціонарі лікували 41 день.  Найшвидше ж одужують діти і молоді люди. 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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