За сутки в Киеве прибавилось 132 больных коронавирусом, среди них трое медиков

За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 132 жителя Киева, два человека умерли, 47 пациентов выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 29 июля

Прямая речь: "Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет и 6 девочек - от 5 до 17 лет. 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет Ии шесть мальчиков от одного года до 17 Заболели и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе столицы - 22. В Дарницком - 19 и в Соломенском районе - 16 случаев.

За минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева.

По словам Кличко, в столице за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее же всех выздоравливают дети и молодые люди.