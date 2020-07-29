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Степанов: Зарплата молодого лікаря має стартувати з 20-25 тисяч

Середа, 29 липня 2020, 12:53
Степанов: Зарплата молодого лікаря має стартувати з 20-25 тисяч
Фото з Facebook Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що молоді лікарі, які приходять у лікарні після інтернатури, мають отримувати від 20-25 тисяч гривень зарплати.

Джерело: Степанов на спільному з президентом брифінгу у лікарні "Охматдит" 29 липня

Пряма мова: "Я переконаний, що з точки зору справедливості зарплата лікаря, який приходить після інтернатури, має стартувати від 20-25 тисяч гривень".

Деталі: Такі слова міністра медики зустріли оплесками. У свою чергу президент Володимир Зеленський сказав, що аплодувати варто, коли міністр уже це зробить.

Степанов сказав, що це можуть зробити лише за підтримки президента.  

Міністр охорони здоров’я також зазначив, що "30 років країна не звертала особливої уваги на зарплату медичних працівників, вона знаходилась на найнижчому рівні", і запевнив, що з 1 вересня уже трохи піднімуть зарплати лікарям.

Крім того, Степанов зазначив, що у бюджет наступного року треба "закладати зовсім інші показники" на заробітну плану медиків.   

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗмедициназарплати
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