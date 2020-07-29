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Степанов: Зарплата молодого врача должна стартовать с 20-25 тысяч

Среда, 29 июля 2020, 12:53

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что молодые врачи, которые приходят в больницы после интернатуры, должны получать от 20-25 тысяч гривен зарплаты.

Источник: Степанов на совместном с президентом брифинге в больнице "Охматдет" 29 июля

Прямая речь: "Я убежден, что с точки зрения справедливости зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна стартовать от 20-25 тысяч гривен".

Детали: Такие слова министра медики встретили аплодисментами. В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что аплодировать стоит, когда министр уже это сделает.

Степанов сказал, что это могут сделать только при поддержке президента.

Министр здравоохранения также отметил, что "30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников, она находилась на самом низком уровне", и заверил, что с 1 сентября уже немного поднимут зарплаты врачам.

Кроме того, Степанов отметил, что в бюджете на следующий год надо "закладывать совсем другие показатели" на заработную плану медиков.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минздравмедициназарплаты


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