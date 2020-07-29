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У Білорусі повідомили про затримання 32 бойовиків

Середа, 29 липня 2020, 13:23
У Білорусі повідомили про затримання 32 бойовиків

Держінформагентство Білорусі БелТА повідомляє про затримання під Мінськом 32 бойовика іноземної приватної військової компанії.

Джерело: БелТА, Радыё Свабода

Дослівно: "Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії".

Деталі: Про подробиці не повідомляється.

Прессекретар Слідчого комітету Сергій Кабакович заявив "Свабоде", що "все буде по офіційних каналах". Пресслужби Комітету державної безпеки і Міністерства внутрішніх справ не відповідають на дзвінки.

Варто відзначити, що раніше президент країни Олександр Лукашенко заявляв, що для дестабілізації ситуації в Білорусі можуть бути використані підготовлені бойовики приватних військових компаній. Про це також говорив державний секретар Ради безпеки РБ Андрій Равков.

Чому це важливо: Майже кожна масова вулична діяльність і передвиборна кампанія в Білорусі супроводжувалися розкриттям гучних змов по телебаченню і наступними масовими арештами.

Передісторія:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.
  • 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Теми: Білорусь
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