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В Беларуси сообщили о задержании 32 боевиков

Среда, 29 июля 2020, 13:23
В Беларуси сообщили о задержании 32 боевиков

Госинформагентство Беларуси БелТА сообщает о задержании под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании.

Источник: БелТА, Радыё Свабода

Досовно: "Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании".

Детали: О подробностях не сообщается.

Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил "Свабоде", что "все будет по официальным каналам". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.

Стоит отметить, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Об этом также говорил государственный секретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков.

Почему это важно: Почти каждая массовая уличная деятельность и предвыборная кампания в Беларуси сопровождались раскрытием громких заговоров по телевидению и последующими массовыми арестами. 

Предыстория:

  • Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года.
  • 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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