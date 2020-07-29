В Беларуси сообщили о задержании 32 боевиков
Госинформагентство Беларуси БелТА сообщает о задержании под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании.
Источник: БелТА, Радыё Свабода
Досовно: "Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании".
Детали: О подробностях не сообщается.
Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил "Свабоде", что "все будет по официальным каналам". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.
Стоит отметить, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Об этом также говорил государственный секретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков.
Почему это важно: Почти каждая массовая уличная деятельность и предвыборная кампания в Беларуси сопровождались раскрытием громких заговоров по телевидению и последующими массовыми арестами.
Предыстория:
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года.
- 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.