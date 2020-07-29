В Беларуси сообщили о задержании 32 боевиков

Госинформагентство Беларуси БелТА сообщает о задержании под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании.

Источник: БелТА, Радыё Свабода

Досовно: "Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании".

Детали: О подробностях не сообщается.

Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил "Свабоде", что "все будет по официальным каналам". Пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.

Стоит отметить, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Об этом также говорил государственный секретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков.