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В Україну йдуть дощі, свіжість і прохолода

Середа, 29 липня 2020, 13:27
В Україну йдуть дощі, свіжість і прохолода
фото: УП

У четвер, 30 липня, холодний атмосферний фронт зумовить послаблення спеки в країні, на заході прогнозують дощі, які впродовж доби дійдуть до центральної частини України.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: "Йде до нас, в Україну, холодний атмосферний фронт. Завдяки фронту північна частина України зможе завтра легше дихнути - спека послабне від сьогоднішніх +30+34 градусів до +25+28 градусів.

На Заході України термічна картинка суттєво не зміниться, +24+28 градусів.

На сході та півдні в четвер спека ще потриває, спека в південній частині та в східних областях почне слабшати 31 липня-1 серпня.

У центрі 30-го липня ще також очікується висока температура повітря, до +29+33 градусів, хіба на Вінниччині трохи буде нижче, +28+29 градусів".

 

Деталі: За словами синоптика, 30 липня можливі короткочасні грозові дощі з локальними шквалами, зливами та градом в західних областях України, подекуди на півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини країни .

На півдні, у Луганській та Донецькій областях у четвер - суха погода.

У Києві фронтальний дощ очікується 29 липня ввечері, а також місцями 30-го липня.

30-го липня у столиці спека послабне і впродовж дня у четвер очікується +26+28 градусів.

Діденко додала, що 31 липня та 1 серпня у Києві температура повітря становитиме +21+23 градуси, а 1-го серпня ще й очікується дощ.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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