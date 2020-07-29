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В Украину идут дожди, свежесть и прохлада

Среда, 29 июля 2020, 13:27
В Украину идут дожди, свежесть и прохлада
фото: УП

В четверг, 30 июля, холодный атмосферный фронт обусловит ослабление жары в стране, на западе прогнозируют дожди, которые в течение суток дойдут до центральной части Украины.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи ДиденкоУкргидрометцентр

Прямая речь: "Идет к нам, в Украину, холодный атмосферный фронт. Благодаря фронту северная часть Украины сможет завтра легче дышать - жара ослабеет от сегодняшних +30+34 градусов до +25+28 градусов.

На Западе Украины термическая картинка существенно не изменится, +24+28 градусов.

На востоке и юге в четверг жара еще продлится, жара в южной части и в восточных областях начнет ослабевать 31 июля-1 августа.

В центре 30-го июля еще также ожидается высокая температура воздуха, до +29+33 градусов, разве в Винницкой области немного будет ниже, +28+29 градусов".

 

Детали: По словам синоптика, 30 июля возможны кратковременные грозовые дожди с локальными шквалами, ливнями и градом в западных областях Украины, где-то на севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг дожди дойдут до центральной части страны.

На юге, в Луганской и Донецкой областях в четверг - сухая погода.

В Киеве фронтальный дождь ожидается 29 июля вечером, а также местами 30 июля.

30 июля в столице жара ослабнет и в течение дня в четверг ожидается +26+28 градусов.

Диденко добавила, что 31 июля и 1 августа в Киеве температура воздуха составит +21+23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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