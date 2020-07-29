Єврокомісія купила препарат від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро

Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичною компанією Gilead на постачання лікарського засобу ремдесивір для лікування коронавірусу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЄК.

"Veklury був першим дозволеним на рівні ЄС засобом для лікування COVID-19. З початку серпня і з метою задоволення негайних потреб партії Veklury будуть надані державам-членам та Великій Британії за координації та підтримки Комісії", - йдеться у заяві.

Комісія профінансує контракт на загальну суму 63 млн євро через механізм для надзвичайних ситуацій. Це забезпечить лікування приблизно 30 000 пацієнтів із вираженими симптомами COVID-19.

"Це допоможе покрити поточні потреби протягом наступних кількох місяців, забезпечивши при цьому справедливий розподіл на рівні ЄС на основі ключа розподілу з урахуванням порад Європейського центру запобігання та контролю захворювань", - пояснили в Єврокомісії.

Комісія також готує спільні закупівлі для подальших поставок ліків, які, як очікується, покриють додаткові потреби та поставки з жовтня.

Нагадаємо, у липні ремдесивір став першим лікувальним засобом, який отримав дозвіл на продаж в ЄС. Цей дозвіл полегшує ранній доступ до лікарських засобів у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із охороною здоров'я, такими як нинішня пандемія.