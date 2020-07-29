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Еврокомиссия купила препарат от коронавируса для стран ЕС на 63 млн евро

Среда, 29 июля 2020, 13:48

Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку лекарственного средства ремдесивир для лечения коронавируса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕК.

"Veklury был первым разрешенным на уровне ЕС средством для лечения COVID-19. С начала августа и с целью удовлетворения немедленных потребностей партии Veklury будут предоставлены государствам-членам и Великобритании по координации и поддержке Комиссии", - говорится в заявлении.

Комиссия профинансирует контракт на общую сумму 63 млн евро через механизм для чрезвычайных ситуаций. Это обеспечит лечение примерно 30 000 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

"Это поможет покрыть текущие потребности в течение следующих нескольких месяцев, обеспечив при этом справедливое распределение на уровне ЕС на основе ключа распределения с учетом советов Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний", - пояснили в Еврокомиссии.

Комиссия также готовит совместные закупки для дальнейших поставок лекарств, которые, как ожидается, покроют дополнительные потребности и поставки с октября.

Напомним, в июле ремдесивир стал первым лечебным средством, получившим разрешение на продажу в ЕС. Это разрешение облегчает ранний доступ к лекарственным средствам в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной здоровья, такими как нынешняя пандемия.

Темы: ЕврокомиссиякоронавирусCovid-2019медицина
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