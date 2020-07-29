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Румунія і Польща надали додаткові дозволи українським перевізникам

Середа, 29 липня 2020, 14:32

Румунія і Польща передали додаткові дозволи для українських перевізників на 2020 рік. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Мініфраструктурі.

Міністерство транспорту, інфраструктури та зв’язку Румунії передало 8 тисяч бланків додаткових дозволів на 2020 рік, які найближчим часом будуть доступні для оформлення українським перевізникам в пунктах видачі дозволів.

З них 3 тисяч дозволів призначаються для двосторонніх та транзитних перевезень, 5 тисяч дозволів - виключно для транзитних перевезень. 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що дозволи було доставлено з Бухареста до Києва "у надзвичайно короткі терміни".

Разом з тим до посольства України у Варшаві було доставлено ще 4711 додаткових дозволів Польщі. Найближчим часом вони будуть передані в Україну. 

З них універсальних дозволів Євро-3 - 2 817, універсальних дозволів Євро-4 – 452 та універсальних дозволів Євро-5 - 1 442.

Міністерство інфраструктури України зазначило, що продовжує діалог з польськими колегами щодо досягнення консенсусу в питанні збільшення квоти дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Теми: РумуніяПольща


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