Румыния и Польша предоставили дополнительные разрешения украинским перевозчикам

Румыния и Польша передали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков на 2020 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Минифраструктуры.

Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8000 бланков дополнительных разрешений на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи разрешений.

Из них 3 тысяч разрешений предназначены для двусторонних и транзитных перевозок, 5000 разрешений - исключительно для транзитных перевозок.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что разрешения были доставлены из Бухареста в Киев "в чрезвычайно короткие сроки".

Вместе с тем в посольство Украины в Варшаве были доставлены еще 4711 дополнительных разрешений Польши. В ближайшее время они будут переданы в Украину.

Из них универсальных разрешений Евро-3 - 2817, универсальных разрешений Евро-4 - 452 и универсальных разрешений Евро-5 - 1442.

Министерство инфраструктуры Украины отметил, что продолжает диалог с польскими коллегами по достижению консенсуса в вопросе увеличения квоты разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.