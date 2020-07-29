Румыния и Польша предоставили дополнительные разрешения украинским перевозчикам
Румыния и Польша передали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков на 2020 год.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Минифраструктуры.
Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8000 бланков дополнительных разрешений на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи разрешений.
Из них 3 тысяч разрешений предназначены для двусторонних и транзитных перевозок, 5000 разрешений - исключительно для транзитных перевозок.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что разрешения были доставлены из Бухареста в Киев "в чрезвычайно короткие сроки".
Вместе с тем в посольство Украины в Варшаве были доставлены еще 4711 дополнительных разрешений Польши. В ближайшее время они будут переданы в Украину.
Из них универсальных разрешений Евро-3 - 2817, универсальных разрешений Евро-4 - 452 и универсальных разрешений Евро-5 - 1442.
Министерство инфраструктуры Украины отметил, что продолжает диалог с польскими коллегами по достижению консенсуса в вопросе увеличения квоты разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.