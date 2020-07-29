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В Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

Среда, 29 июля 2020, 15:10

В Беларуси уточняют, что под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Источник: обновленное сообщение госинформагентства БелТА

Детали: В правоохранительных органах республики заявляют что получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари.

Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Сообщается, что в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома 32 человека были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

БелТА также приводит список задержанных граждан Российской Федерации:

  1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
  2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
  3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
  4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
  5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
  6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
  7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
  8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
  9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
  10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
  11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
  12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
  13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
  14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
  15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
  16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
  17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
  18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
  19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
  20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
  21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
  22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
  23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
  24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
  25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
  26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
  27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
  28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
  29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
  30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
  31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
  32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
  33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. 

Напомним: В России существует условно частная военная компания "ЧВК Вагнера", которая отправляет боевиков воевать на Донбасс и в Сирию. Ее потери не входят в официальную статистику, но это не мешает президенту Владимиру Путину награждать российских наемников.

Темы: Беларусь


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