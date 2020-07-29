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У Києві облаштовують 6 перехоплюючих паркінгів біля метро

Середа, 29 липня 2020, 15:43
У Києві облаштовують 6 перехоплюючих паркінгів біля метро
Фото КМДА

Поблизу шести станцій київського метро облаштують перехоплюючі паркувальні майданчики, один уже працює в тестовому режимі.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Густєлєва

Пряма мова: "Перший з шести перехоплюючих паркінгів – біля станції метро Видубичі – вже працює в режимі дослідної експлуатації, поки що на безоплатній основі. Він розрахований на 193 місця. На сьогодні в середньому щодня водії залишають на паркінгу 120-140 автівок". 

 
фото КМДА 

Деталі: На паркінгу біля "Видубичів" вже влаштували зовнішнє освітлення, транспорте та пішохідне огородження, два безпечних пішохідних переходи, нанесли вертикальну та горизонтальну дорожню розмітку, встановили навігацію. Завершується обладнання вхідних груп: КПП та шлагбаумів. 

 
фото КМДА

Незабаром також встановлять 10 камер відеоспостереження.

Ще п’ять перехоплюючих паркінгів з’являться на в’їздах у столицю:

  • Ірпінський напрямок – поблизу станції метро "Академмістечко";
  • Житомирський напрямок – біля станції метро "Святошин";
  • Одеський напрямок – біля станції метро "Іподром";
  • Бориспільський напрямок – біля станції метро "Червоний Хутір";
  • Гостомельський напрямок – біля станції метро "Сирець".

Загалом на цих паркінгах зможуть розміститися 988 автомобілів. 

 
фото КМДА

У КМДА зазначили, що водії зможуть залишити власну машину на майданчику та продовжувати рух громадським транспортом. Це дозволить розвантажити центр міста від приватних авто і зменшити затори.

  

Українська правда

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Теми: Київавто
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