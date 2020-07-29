Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро

Среда, 29 июля 2020, 15:43
В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро
Фото КГГА

Вблизи шести станций киевского метро обустроят перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева

Прямая речь: "Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно водители оставляют на парковке 120-140 автомобилей". 

 
Фото КГГА

Детали: На паркинге возле "Выдубичей" уже сделали наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесли вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установили навигацию. Завершается оборудование входных групп: КПП и шлагбаумов.

 
Фото КГГА

Вскоре также установят 10 камер видеонаблюдения.

Еще пять перехватывающих паркингов появятся на въездах в столицу:

  • Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";
  • Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";
  • Одесское направление – возле станции метро "Ипподром";
  • Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";
  • Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

 
Фото КГГА

В КГГА отметили, что водители смогут оставить свою машину на площадке и продолжать движение на общественном транспорте. Это позволит разгрузить центр города от частных авто и уменьшить пробки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: