Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро

Среда, 29 июля 2020, 15:43
Фото КГГА

Вблизи шести станций киевского метро обустроят перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева

Прямая речь: "Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно водители оставляют на парковке 120-140 автомобилей". 

 
Фото КГГА

Детали: На паркинге возле "Выдубичей" уже сделали наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесли вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установили навигацию. Завершается оборудование входных групп: КПП и шлагбаумов.

 
Фото КГГА

Вскоре также установят 10 камер видеонаблюдения.

Еще пять перехватывающих паркингов появятся на въездах в столицу:

  • Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";
  • Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";
  • Одесское направление – возле станции метро "Ипподром";
  • Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";
  • Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

 
Фото КГГА

В КГГА отметили, что водители смогут оставить свою машину на площадке и продолжать движение на общественном транспорте. Это позволит разгрузить центр города от частных авто и уменьшить пробки.

Украинская правда
Темы: Киевавто


powered by lun.ua
Главное сегодня

списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

За месяц показатель заболеваемости COVID в Украине вырос втрое

обновленоУкраинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

фотоВенедиктова представила своего нового заместителя

Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ

фотоСиловики поймали двух мужчин, которые закладывали взрывчатку в Киеве. Требовали биткоины

Все новости...
Киев
Новые владельцы "Днепра" также планируют построить киберспорт-арену на 10 тысяч человек в центре Киева
За сутки в Киеве прибавилось 132 больных коронавирусом, среди них трое медиков
Возле Рады провалился асфальт
Последние новости
16:06
Финляндия хочет разъяснений от РФ после подозрения в нарушении воздушного пространства
16:06
Зеленский поручил продумать выборы в условиях коронавирусных ограничений
16:00
Бизнес стал чаще жаловаться на действия налоговых органов — Совет бизнес-омбудсмена
15:43
фотоВ Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро
15:29
Посольство США ожидает на тщательное расследование нападения на синагогу в Мариуполе
15:18
Шмыгаль: В рейтинге Doing Business-2021 Украина может подняться минимум на 10 позиций
15:10
списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации
14:44
Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году
14:32
Румыния и Польша предоставили дополнительные разрешения украинским перевозчикам
14:31
Смерть бойца "Азова": подозреваемого арестовали без права залога
Все новости...