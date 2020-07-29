В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов возле метро

Вблизи шести станций киевского метро обустроят перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева

Прямая речь: "Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно водители оставляют на парковке 120-140 автомобилей".

Фото КГГА

Детали: На паркинге возле "Выдубичей" уже сделали наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесли вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установили навигацию. Завершается оборудование входных групп: КПП и шлагбаумов.

Фото КГГА

Вскоре также установят 10 камер видеонаблюдения.

Еще пять перехватывающих паркингов появятся на въездах в столицу:

Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";

Одесское направление – возле станции метро "Ипподром";

Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

Фото КГГА

В КГГА отметили, что водители смогут оставить свою машину на площадке и продолжать движение на общественном транспорте. Это позволит разгрузить центр города от частных авто и уменьшить пробки.