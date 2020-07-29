Зеленський доручив продумати вибори в умовах коронавірусних обмежень

Президент Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді порушив питання підготовки до місцевих виборів, які заплановані в Україні на 25 жовтня.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів".

Деталі: Зазначається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроектів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.