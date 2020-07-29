Зеленский поручил продумать выборы в условиях коронавирусных ограничений

Президент Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы в Украине на 25 октября.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Очевидно предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекциеи, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов".

Детали: Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.