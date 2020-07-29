Третина українців помітили трохи більше української в своєму житті

Третина українців відчули, що у їхньому житті стало більше української мови після ухвалення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у квітні 2019 року.

Джерело: результати опитування КМІС з 31 травня до 4 червня

Деталі: За результатами опитування, майже 40% українців вважають, що за останній рік у їхньому житті побільшало української мови.

При цьому для 52% респондентів "нічого не змінилося" з часу ухвалення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Більшість опитаних - 66,5% погоджуються з твердженням, що держава має сприяти імплементації закону про мову в усі сфери, 20% респондентів - протилежної думки.

Водночас, думки українців розділилися майже порівну у питанні чи задоволенні вони діяльністю влади у сфері сприяння розвитку української мови. Так, 34% опитаних відповіли, що скоріше задоволені, а 36% - незадоволені.

Всеукраїнське опитування "Думки і погляди населення України" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2020 року.

Під час дослідження опитали 2 тисячі респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.