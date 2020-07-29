Треть украинцев заметили чуть больше украинского в своей жизни

Треть украинцев почувствовали, что в их жизни стало больше украинского языка после принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года.

Источник: результаты опроса КМИС с 31 мая по 4 июня

Детали: По результатам опроса, почти 40% украинцев считают, что за последний год в их жизни стало больше украинского языка.

При этом для 52% респондентов "ничего не изменилось" с момента принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Большинство опрошенных - 66,5% согласны с утверждением, что государство должно способствовать имплементации закона о языке во все сферы, 20% респондентов - противоположного мнения.

В то же время, мысли украинцев разделились почти поровну в вопросе о том, удовлетворены ли они деятельностью власти в сфере содействия развитию украинского языка. Так, 34% опрошенных ответили, что скорее довольны, а 36% - недовольны.

Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" проводился Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 года.

В ходе исследования были опрошены 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.