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Орбан приїде в Україну, "коли дозволять умови" - посол

Середа, 29 липня 2020, 17:52

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Україну, коли це "дозволять умови", заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає інструкцій говорити, що є дата візиту. Але я думаю, що коли умови дозволять, він відбудеться", - сказав Ійдярто.

Дипломат розповів, що відкрити шлях для подальших переговорів і двосторонніх зустрічей повинне відновлення роботи кількох інституцій - зокрема, міжурядової змішаної економічної комісії і змішаного комітету з питань меншин.

Він також сказав, що слід звернутися до експертів, щоб обговорити "найбільш болючі теми, пов'язані з використанням мови, особливо освітою". 

"Це елементи, які допомогли б прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні", - сказав посол.

Він зазначив, що зустріч співголів українсько-угорської комісії з питань національних меншин 14 липня була "абсолютно своєчасної і важливою", однак була переважно процедурною та практичною. Ійдярто нагадав, що повної сесії цієї комісії не було з 2011 року, а зустрічі співголів - з 2017 року.

"Це дуже обнадійливо, це означає, що щось почалося. Угорщину кілька разів звинувачували, що ми намагаємося надати міжнародний характер цьому конфлікту. Це не так. Зараз цей процес починається, у нас є партнер. Українська сторона вказала, що після декількох реорганізацій у них є складнощі з формуванням необхідних учасників комісії, більшість державних інституцій, пов'язаних з питаннями меншин, все ще формуються. Але вони пообіцяли, що в серпні або вересні будуть призначені перші члени з української сторони. Тому є можливість, що восени комісія зможе зустрітися " , - сказав він.

Говорячи про те, коли очікувати засідання комісії з питань освіти, Ійдярто зазначив, що міністерства освіти обох країн "незабаром домовляться, коли зможуть провести засідання".

Раніше українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України та позначили питання, з яких компроміс видається досяжним. 

Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною - Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною

Теми: Угорщина
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