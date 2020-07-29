Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия" - посол

Среда, 29 июля 2020, 17:52

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, когда это "позволят условия", заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он состоится", - сказал Ийдярто.

Дипломат рассказал, что открыть путь для дальнейших переговоров и двусторонних встреч должно возобновления работы нескольких институтов - в частности, межправительственной смешанной экономической комиссии и смешанного комитета по вопросам меньшинств.

Он также сказал, что следует обратиться к экспертам, чтобы обсудить "наиболее болезненные темы, связанные с использованием языка, особенно образованием".

"Это элементы, которые помогли бы проложить путь к встрече на высшем уровне", - сказал посол.

Он отметил, что встреча сопредседателей украинский-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практической. Ийдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.

"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций у них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институций, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться", - сказал он.

Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, Ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".

Ранее украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины и обозначили вопросы, по которым компромисс может быть достижимым.

Подробнее о том, чем можно и чем недопустимо уступать на переговорах с Венгрией - Предел уступок: что может пообещать Зеленский ради примирения с Венгрией

Темы: Венгрия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников и Кравчук прокомментировали предложение Зеленского по ТКГ

списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

Вместо "бэби-боксов" родители будут получать 5000 грн

За месяц показатель заболеваемости COVID в Украине вырос втрое

обновленоУкраинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

фотоВенедиктова представила своего нового заместителя

Все новости...
Венгрия
Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений
Орбан заявил, что премьер Нидерландов ненавидит его или Венгрию
Венгрия изменила требования к въезду украинцев: новые правила
Последние новости
18:05
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:58
Штаб ООС отметил позитив перемирия: три дня нет погибших и раненых
17:52
Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия" - посол
17:50
Менее 25% россиян доверяют Путину
17:43
Кабмин поручил за 2 месяца доукомплектовать набсоветы топ-15 госкомпаний
17:36
Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе
17:36
фотоСБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из России
17:29
Заместитель Петрашко Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"
17:00
Новый прокурор Киева в "трудные" времена люстрации наполнил декларацию имуществом на 26 млн
16:40
Кабмин одобрил"пилот" по внедрению единого э-билета на транспорт
Все новости...