Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия" - посол

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, когда это "позволят условия", заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он состоится", - сказал Ийдярто.

Дипломат рассказал, что открыть путь для дальнейших переговоров и двусторонних встреч должно возобновления работы нескольких институтов - в частности, межправительственной смешанной экономической комиссии и смешанного комитета по вопросам меньшинств.

Он также сказал, что следует обратиться к экспертам, чтобы обсудить "наиболее болезненные темы, связанные с использованием языка, особенно образованием".

"Это элементы, которые помогли бы проложить путь к встрече на высшем уровне", - сказал посол.

Он отметил, что встреча сопредседателей украинский-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практической. Ийдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.

"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций у них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институций, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться", - сказал он.

Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, Ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".

Ранее украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины и обозначили вопросы, по которым компромисс может быть достижимым.

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