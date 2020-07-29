В уряді розповіли про свої чотири євроінтеграційні рішення

Уряд сьогодні схвалив чотири євроінтеграційні ініціативи у сфері митного регулювання, енергетики, "промислового безвізу" та безпеки документів.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зміни у сфері енергетики стосуються ДП "Оператор ринку": його перетворюють на акціонерне товариство зі 100% власністю держави.

Запроваджуються конкурентні механізми функціонування ринку - споживач отримає більші можливості обрати собі постачальника. Також запроваджується незалежний держконтроль за діяльністю оператора, пояснюють в інфографіці Офісу.

Зміни для підготовки "промислового безвізу" - угоди АССА, яка дозволить українським виробникам виходити на ринок ЄС без додаткової сертифікації – стосуються законодавства у сфері метрології для забезпечення єдності вимірювань в оборонній сфері.

Зміни щодо безпеки документів стосуються посилення захисту документів, які посвідчують особу, та відповідальності за підробку документів. Цей проєкт закону потребує голосування у Верховній Раді.

Нововведення щодо митниці передбачають спрощення контролю завдяки так званій програмі АЕО.

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