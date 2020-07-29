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В правительстве рассказали о своих четырех евроинтеграционных решениях

Среда, 29 июля 2020, 20:17

Правительство сегодня одобрило четыре евроинтеграционные инициативы в сфере таможенного регулирования, энергетики, "промышленного безвиза" и безопасности документов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Изменения в сфере энергетики касаются ГП "Оператор рынка": его превращают в акционерное общество со 100% собственностью государства.

Вводятся конкурентные механизмы функционирования рынка - потребитель получит большие возможности выбрать себе поставщика. Также вводится независимый госконтроль за деятельностью оператора, объясняют в инфографике Офиса.

Изменения для подготовки "промышленного безвиза" - соглашения АССА, которое позволит украинским производителям выходить на рынок ЕС без дополнительной сертификации - касаются законодательства в сфере метрологии для обеспечения единства измерений в оборонной сфере.

Изменения в сфере безопасности документов касаются усиления защиты документов, удостоверяющих личность, и ответственности за подделку документов. 

Нововведения в таможенной сфере предусматривают упрощение контроля благодаря так называемой программе АЭО.

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