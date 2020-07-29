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Бойовики отримували соцвиплати з українського бюджету – СБУ

Середа, 29 липня 2020, 20:54
Бойовики отримували соцвиплати з українського бюджету – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки задокументували групу осіб на створенні механізму протиправної видачі у тому числі бойовикам так званої "ДНР" соціальних виплат з Держбюджету України.

Деталі: За попередніми даними, зловмисники за гроші оформлювали мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат. Вони переправляли документи через лінію розмежування.

Серед замовників «послуг» оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

29 липня у Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження, які знімали гроші з банкомату, щоб потім передати в ОРДО.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для бойовиків.

Контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками так званої...

Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Українська правда

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Теми: СБУДонбас
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