Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма незаконной выдачи в том числе боевикам так называемой "ДНР" социальных выплат из госбюджета Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным, злоумышленники за деньги оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства, которые снимали деньги с банкомата, чтобы потом передать в ОРДО.

Во время обысков в помещениях злоумышленников изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для боевиков.