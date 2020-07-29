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Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ

Среда, 29 июля 2020, 20:54
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма незаконной выдачи в том числе боевикам так называемой "ДНР" социальных выплат из госбюджета Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным, злоумышленники за деньги оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства, которые снимали деньги с банкомата, чтобы потом передать в ОРДО.

Во время обысков в помещениях злоумышленников изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для боевиков.

Контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками так званої...

Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Украинская правда

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Темы: СБУДонбасс
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