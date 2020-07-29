Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ

Среда, 29 июля 2020, 20:54

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма незаконной выдачи в том числе боевикам так называемой "ДНР" социальных выплат из госбюджета Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным, злоумышленники за деньги оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства, которые снимали деньги с банкомата, чтобы потом передать в ОРДО.

Во время обысков в помещениях злоумышленников изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для боевиков.

Контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками так званої...

Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Украинская правда
Темы: СБУДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗадержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе

Резников и Кравчук прокомментировали предложение Зеленского по ТКГ

списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

Вместо "бэби-боксов" родители будут получать 5000 грн

За месяц показатель заболеваемости COVID в Украине вырос втрое

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из России
Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство Зеленского в Крыму
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов
Последние новости
21:26
Беларусь: 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе
21:12
Потенциальные инвесторы оценили TikTok в 50 миллиардов долларов – СМИ
20:54
фотоБоевики получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ
20:30
Официальный курс: гривня удерживает позиции
20:17
В правительстве рассказали о своих четырех евроинтеграционных решениях
19:59
В "МАУ" заявили о $60 миллионах убытков и сокращении 900 сотрудников
19:41
видеоЗадержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений
19:18
В "Укравтодоре" рассказали о планах по ремонту дорог и мостов на 2021 год
19:04
Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка – ГПК
18:29
Нардеп "Слуги народа" арендует авто с 90% скидкой у фирмы, чьи интересы лоббировал
Все новости...