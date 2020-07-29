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Посольство у Латвії засудило участь глави "української громади" у святкуванні дня флоту РФ

Середа, 29 липня 2020, 22:53
Посольство у Латвії засудило участь глави української громади у святкуванні дня флоту РФ
фото З офіційної сторінки посольства України у Латвії у Facebook

Українське посольство у Латвії засудило участь керівниці організації, яка позиціонує себе як українська громада міста Лієпая, у святкуванні дня флоту РФ.

Відповідну заяву посольство оприлюднило у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Керівниця "Лієпайської української громади "Світанок" Лариса Давиденко 26 липня цього року взяла участь у заходах генконсульства РФ до дня ВМС РФ, пише посольство.

"Участь керівника українського товариства у заходах, які, за задумом організаторів, мають прославляти велич російської армії, котра вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 тисяч загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У посольстві додають, що Лариса Давиденко не відвідувала також зустрічі зі звільненими українськими політв’язнями Кремля та інші заходи, які проводилися посольством і українцями у Латвії на підтримку територіальної цілісності України та засудження російської агресії проти України і українського народу.

Також зазначають, що це вже не перша участь Лариси Давиденко у заходах, організованих представництвами Росії.

"Українська правда" у Threads

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