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Посольство в Латвии осудило участие главы "украинской общины" в праздновании дня флота РФ

Среда, 29 июля 2020, 22:53
фото С официальной страницы посольства Украины в Латвии в Facebook

Украинское посольство в Латвии осудило участие руководительницы организации, которая позиционирует себя как украинская община города Лиепая, в праздновании дня флота РФ.

Соответствующее заявление посольство опубликовало в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Руководитель "Лиепайского украинского общества "Свитанок" Лариса Давыденко 26 июля этого года приняла участие в мероприятиях генконсульства РФ ко дню ВМС РФ, пишет посольство.

"Участие руководителя украинского общества в мероприятиях, которые, по замыслу организаторов, прославляют величие российской армии, которая уже более шести лет осуществляет вооруженную агрессию против Украины, является предательством памяти более 14 тысяч погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В посольстве добавляют, что Лариса Давыденко не посещала также встречи с освобожденными украинскими политзаключенными Кремля и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины.

Также отмечают, что это уже не первое участие Ларисы Давыденко в мероприятиях, организованных представительствами России.



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