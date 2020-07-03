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Голова МОЗ трохи заспокоїв щодо наслідків показника захворюваності на COVID-19

П'ятниця, 3 липня 2020, 10:01

Навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 липня, відповідаючи на запитання, чи будуть повертати суворий карантин, якщо Україна досягне показника у 60 хворих на 100 тисяч осіб

Пряма мова: "Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тисяч населення, – зараз ми знаходимося вже на рівні, сьогодні на ранок, 59,7 на 100 тисяч населення.

Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б приймали рішення щодо перенесення ЗНО.

Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, – я хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи.

Є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, – користування масками, антисептики, соціальна дистанція, проведення різних заходів по кількості осіб, – а є конкретно по регіону в умовах адаптивного карантину".

Деталі: Міністр нагадав, що є 4 критерії, за якими можуть посилювати обмеження в регіонах.

 
Статистика коронавірусу в Україні
РНБО

Найбільш напружена ситуація зараз у західних регіонах України – Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська області.

Всього 11 регіонів, де показники не відповідають прийнятним. Тож за поданням головних санітарних лікарів цих областей було посилено карантинні заходи, зазначив Степанов.

Цьому передувало

  • 30 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив: "Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".
  • 1 липня показник захворюваності в Україна складав 58 випадків на 100 тисяч населення.

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Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ


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