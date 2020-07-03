Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ

Ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що до березня 2021 року не може посісти посаду голови Нацбанку.

Джерело: Милованов у ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Милованова: "(чи претендує він на пост глави НБУ – ред.) Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".

Довідково: Після подання заяви на звільнення Якова Смолія, на його місце розглядали три можливі кандидатури на посаду голови НБУ. Ними були:

колишній голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук,

чинний керівник Укргазбанку Кирило Шевченко

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Гончарука Тимофій Милованов.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

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