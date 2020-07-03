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Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ

П'ятниця, 3 липня 2020, 22:59

Ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що до березня 2021 року не може посісти посаду голови Нацбанку.

Джерело: Милованов у ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Милованова: "(чи претендує він на пост глави НБУ – ред.) Це неможливо. Є закон про  НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".

Довідково: Після подання заяви на звільнення Якова Смолія, на його місце розглядали три можливі кандидатури на посаду голови НБУ. Ними були: 

  • колишній голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук,
  • чинний керівник Укргазбанку Кирило Шевченко
  • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Гончарука Тимофій Милованов.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Передісторія:

Українська правда
Теми: НБУМилованов


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