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За тиждень відпрацювання доріг поліція нарахувала 51 тисячу порушень

Четвер, 30 липня 2020, 02:18

З 23 по 29 липня поліцейські виявили на українських дорогах 51 тисячу порушень правил дорожнього руху. Близько п’ятої частини – це перевищення швидкості.

Джерело: управління комунікації Нацполіції  

Деталі: Окрім перевищення швидкості, водії ігнорували паски безпеки (5000 разів) та сідали за кермо без документів (5225 разів). 

Також поліція 2037 разів впіймала водіїв напідпитку. 

Серед поширених порушень також були випадки проїзду на заборонений сигнал світлофора та недотримання правил проїзду пішохідних переходів.

Також поліція фіксувала порушення з боку пішоходів. Таких нарахували 2830. "За результатами роботи нарядів поліції 203 транспортних засоби – тимчасово арештовані", – йдеться у повідомленні.

 

Українська правда
Теми: поліціядороги


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