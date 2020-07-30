За неделю отработки дорог полиция насчитала 51 тысячу нарушений

С 23 по 29 июля полицейские обнаружили на украинских дорогах 51 тысячу нарушений правил дорожного движения. Около пятой части – это превышение скорости.

Источник: управление коммуникации Нацполиции

Детали: Кроме превышение скорости, водители игнорировали ремни безопасности (5000 раз) и садились за руль без документов (5225 раз).

Также полиция 2037 раз поймала пьяных водителей.

Среди распространенных нарушений также были случаи проезда на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Также полиция фиксировала нарушения со стороны пешеходов. Таких насчитали 2830. "По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства – временно арестованы", – говорится в сообщении.