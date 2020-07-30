Боснійський міністр помер від коронавірусу

Міністр у справах ветеранів Боснії Салко Букваревіч помер від коронавірусу.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Члену уряду було 53 роки. Помер він в одній із столичних лікарень, куди його госпіталізували минулого тижня. Два дні тому Букваревіча підключили до системи підтримки дихання.

Загиблий працював в уряді з 2015 року.

За останніми даними, у Боснії та Герцеговині зареєстрували 11 тисяч випадків захворювання на коронавірус, із них летальних – 316. Населення країни становить близько 3,2 млн.