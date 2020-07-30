Боснійський міністр помер від коронавірусу
Четвер, 30 липня 2020, 02:55
Міністр у справах ветеранів Боснії Салко Букваревіч помер від коронавірусу.
Джерело: "Радіо свобода"
Деталі: Члену уряду було 53 роки. Помер він в одній із столичних лікарень, куди його госпіталізували минулого тижня. Два дні тому Букваревіча підключили до системи підтримки дихання.
Загиблий працював в уряді з 2015 року.
За останніми даними, у Боснії та Герцеговині зареєстрували 11 тисяч випадків захворювання на коронавірус, із них летальних – 316. Населення країни становить близько 3,2 млн.
Українська правда