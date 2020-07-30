Боснийский министр скончался от коронавируса

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич умер от коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Члену правительства было 53 года. Умер он в одной из столичных больниц, куда его госпитализировали на прошлой неделе. Два дня назад Букваревича подключили к системе поддержки дыхания.

Погибший работал в правительстве с 2015 года.

По последним данным, в Боснии и Герцеговине зарегистрировали 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них летальных – 316. Население страны составляет около 3,2 млн.