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Боснийский министр скончался от коронавируса

Четверг, 30 июля 2020, 02:55
Боснийский министр скончался от коронавируса
Фото: Радио Свобода

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич умер от коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Члену правительства было 53 года. Умер он в одной из столичных больниц, куда его госпитализировали на прошлой неделе. Два дня назад Букваревича подключили к системе поддержки дыхания.

Погибший работал в правительстве с 2015 года.

По последним данным, в Боснии и Герцеговине зарегистрировали 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них летальных – 316. Население страны составляет около 3,2 млн.

Украинская правда
Темы: Босниякоронавирус
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