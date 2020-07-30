Через обмін криптовалют мешканцям Хмельницького "світить" до шести років

Двоє жителів Хмельницького займались незаконним онлайн-обміном криптовалюти та інших електронних валют. Наразі їм загрожує до шести років ув’язнення.

Джерело: департамент кіберполіції Нацполіції

Деталі: Двоє громадян віком 35 та 45 років створили веб-ресурс для фінансових операцій. З його допомогою можна було обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, обіг яких в Україні заборонений.

Кіберполіція встановила банківські та рахунки електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.

Під час трьох обшуків за адресами проживання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Вилучені речі направили на відповідні експертизи.

Організаторам обміну загрожує позбавлення волі на строк до шести років за незаконні дії з електронними грошима та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.