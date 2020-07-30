Из-за обмена криптовалют жителям Хмельницкого грозит до шести лет

Двое жителей Хмельницкого занимались незаконным онлайн-обменом криптовалют и других электронных валют. Теперь им грозит до шести лет заключения.

Источник: департамент киберполиции Нацполиции

Детали: Двое граждан в возрасте 35 и 45 лет создали веб-ресурс для финансовых операций. С его помощью можно было обменять гривну на криптовалюту и электронные валюты, оборот которых в Украине запрещен.

Киберполиция установила банковские и счета электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Во время трех обысков по адресам проживания фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Изъятые вещи направили на соответствующие экспертизы.

Организаторам обмена грозит лишение свободы на срок до шести лет за незаконные действия с электронными деньгами и легализацию имущества, полученного преступным путем.