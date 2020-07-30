Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обмена криптовалют жителям Хмельницкого грозит до шести лет

Четверг, 30 июля 2020, 03:28
Из-за обмена криптовалют жителям Хмельницкого грозит до шести лет
Фото: Нацполиция

Двое жителей Хмельницкого занимались незаконным онлайн-обменом криптовалют и других электронных валют. Теперь им грозит до шести лет заключения.

Источник: департамент киберполиции Нацполиции

Детали: Двое граждан в возрасте 35 и 45 лет создали веб-ресурс для финансовых операций. С его помощью можно было обменять гривну на криптовалюту и электронные валюты, оборот которых в Украине запрещен.

Киберполиция установила банковские и счета электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Во время трех обысков по адресам проживания фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Изъятые вещи направили на соответствующие экспертизы.

Организаторам обмена грозит лишение свободы на срок до шести лет за незаконные действия с электронными деньгами и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициявалюта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: