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"Швидка" насмерть збила жінку на Харківщині 

Четвер, 30 липня 2020, 06:15
Фото: Нацполіція

Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. Внаслідок ДТП 43-річна громадянка загинула. 

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області  

Деталі: Трагедія трапилась у селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня. 

За кермом "швидкої" знаходився 60-річний водій. Авто рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Жінка у цей час перетинала  проїжджу частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. 

"Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий та долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", – повідомили у відділі комунікації. 

Українська правда
Теми: ДТПХарківська область


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